Maki yangınında 15 dönüm alan zarar gördü

Karamürsel ilçesi Dereköy Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında maki yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye takviye olarak Yalova’dan da itfaiye ekipleri yönlendirildi. Toplam 22 itfaiye aracı ve 53 personel ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 15 dönüm alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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