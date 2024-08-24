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        Bisikletle işe giderken düştü, hastanede öldü

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bisikletiyle işe giderken dengesini kaybedip düşen elektrik ustası Sezay Kurt (61), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:53 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:55
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        Bisikletle işe giderken düştü, hastanede öldü
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bisikletiyle işe giderken dengesini kaybedip düşen elektrik ustası Sezay Kurt (61), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

        Olay, önceki gün Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana geldi. Elektrik ustası, 3 çocuk babası Sezay Kurt, bisikletle işe giderken dengesini kaybedip düştü. Başını yere çarpan Kurt, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Kurt, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Sezay Kurt, bugün hayatını kaybetti.

        İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN AĞABEYİ

        Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt'un ağabeyi olduğu öğrenilen Sezay Kurt'un cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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