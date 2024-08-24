Bisikletle işe giderken düştü, hastanede öldü

Olay, önceki gün Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana geldi. Elektrik ustası, 3 çocuk babası Sezay Kurt, bisikletle işe giderken dengesini kaybedip düştü. Başını yere çarpan Kurt, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Kurt, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Sezay Kurt, bugün hayatını kaybetti.

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