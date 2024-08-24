İzmit'te tramvayın çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı Engin Kurtiş (40) hayatını kaybetti. Kaza anı, tramvayın kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otogar yönüne ilerleyen tramvay, yolun karşısına geçmeyen çalışan Engin Kurtiş'e çarptı. Kurtiş'in tramvayın altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayın altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Kurtiş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Engin Kurtiş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.