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        İzmit'te tramvayın çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı Engin Kurtiş (40) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 21:19 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:25
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        İzmit'te tramvayın çarptığı yaya öldü; kaza kamerada
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı Engin Kurtiş (40) hayatını kaybetti. Kaza anı, tramvayın kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otogar yönüne ilerleyen tramvay, yolun karşısına geçmeyen çalışan Engin Kurtiş'e çarptı. Kurtiş'in tramvayın altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayın altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Kurtiş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Engin Kurtiş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Öte yandan kaza anı ise tramvayın kamerasına yansıdı. Tramvay seferlerinin bir süre aksadığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. 

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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