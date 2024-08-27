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        İzmit'te çöp döküm sahasındaki yangın 3 saatte söndürüldü

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp döküm sahasında çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 01:40 Güncelleme: 27.08.2024 - 01:45
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        İzmit'te çöp döküm sahasındaki yangın 3 saatte söndürüldü
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp döküm sahasında çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü.

        Yangın, saat 22.00 sıralarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanında çıktı. Çöp yığınlarının olduğu alandaki dumanı fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma ile yangını söndürdü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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