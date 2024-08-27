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        Ttaksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, kaza kamerada

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Bacakcı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:55
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        Ttaksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, kaza kamerada
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Bacakcı hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, kendisi de hafif yaralanan tedavisinin ardından gözaltına alınan Savaş B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Kaza, 23 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Esen Kaya Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Mustafa Bacakcı idaresindeki 41 ASF 033 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Savaş B. idaresindeki 41 T 3322 plakalı taksi çarpıştı. Motosiklet ve sürücüsü yola savrulurken, kontrolden çıkan taksi de takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan sürücüler, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı.

        TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mustafa Bacakcı, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan taksi şoförü Savaş B. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Savaş B., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mustafa Bacakcı'nın cenazesi ise 24 Ağustos'ta Şekerpınar Mahallesi'ndeki Deva Ulu Camisi'nde kılınan namazın ardından Çayırova'da toprağa verildi.

        KIRMIZI IŞIKTA GEÇMİŞ

        Öte yandan kaza, saniye saniye bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçerek yolun karşısındaki sokağa dönmesi ve bu sırada yeşil ışıkta geçen taksiyle çarpıştığı anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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