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        Kocaeli'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 19:30 Güncelleme: 28.08.2024 - 19:35
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        Kocaeli'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. 

        Kaza, öğle saatlerinde Kandıra ilçesi D-605 karayolu üzerinde meydana geldi. Kandıra yönünde ilerleyen Oğuz Gökçe yönetimindeki 38 BJ 016 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 TY 086 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe ve arkasındaki Vahap Elden yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oğuz Gökçe'nin hayatını kaybettiği, Vahap Elden ile ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün yaralandığı belirlendi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosikletteki Oğuz Gökçe ve Vahap Elden'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gebze İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli itfaiye personeli oldukları, hayatını kaybeden Oğuz Gökçe'nin ise Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe'nin akrabası olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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