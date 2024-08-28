Kocaeli'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiyeci Oğuz Gökçe için İzmit ilçesindeki Yahyakaptan İtfaiye Müfrezesi'nde tören düzenlendi. Tabutla itfaiye müfrezesine getirilen cenazenin başında helallik alındı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, hayatını kaybeden itfaiyecinin eşi Esra Gökçe, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Oğuz Gökçe'nin cenazesi, helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ardahan'a gönderildi.

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