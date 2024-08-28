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        Kocaeli'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

        İTFAİYEDEHELALLİK ALINDIKocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiyeci Oğuz Gökçe için İzmit ilçesindeki Yahyakaptan İtfaiye Müfrezesi'nde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 22:26 Güncelleme: 28.08.2024 - 22:30
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        Kocaeli'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        İTFAİYEDEHELALLİK ALINDI

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiyeci Oğuz Gökçe için İzmit ilçesindeki Yahyakaptan İtfaiye Müfrezesi'nde tören düzenlendi. Tabutla itfaiye müfrezesine getirilen cenazenin başında helallik alındı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, hayatını kaybeden itfaiyecinin eşi Esra Gökçe, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Oğuz Gökçe'nin cenazesi, helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ardahan'a gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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