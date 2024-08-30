Arkadaşlarıyla çay içen işçinin vurularak öldürülmesinde 5 tutuklama

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde arkadaşlarıyla çay içerken otomobilden açılan ateşte Ahmet Satan'ın (18) hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Olay, 26 Ağustos’ta gece saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheliler, yan yana bulunan 3 geri dönüşüm deposu ve oto kaporta dükkanına tabancalarla ateş açıp kaçtı. Oto kaporta dükkanında tamir için bırakılan otomobil ve geri dönüşüm depolarının camları kırıldı. Geri dönüşüm deposunda çalışan Ahmet Satan da mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Mesai arkadaşlarıyla oturup çay içtiği sırada açılan ateş sonucu yaralanan Satan, çağrılan ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Satan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde 22 mermi kovanı bulundu.