Kocaeli'de otobüslerde 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' mesajı panik yarattı (2)

'BÜYÜKİHTİMAL HACKER UYGULAMALARA GİRDİ'

Kocaeli’de otobüslere atılan mesaj ile ilgili konuşan özel halk otobüsü şoförü Ufuk Akyal, “Dinlenme süremizde durakta oturuyorduk. Arkadaşlara uygulamadan bomba ihbarı olarak mesaj gelmiş. Sonra afalladık; panikledik. Ondan sonra araçlarımıza binip uygulamaya baktık. Mobil uygulama üzerinden de ‘haklenmiştir’ diye bir mesaj geldi. Büyük ihtimal hacker uygulamalara girdi. Bütün şehir içi şoförleri olarak korku aşamasında gibi bir şeyiz. Can güvenliğimiz yok gibi bir şey şu an. Tura çıkacağız, çıksak mı çıkmasak mı onun düşüncesindeyiz. Milleti de mağdur etmek istemiyoruz” dedi.