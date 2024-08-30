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        Kocaeli'de otobüslerde 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' mesajı panik yarattı (3)

        'HALKIYANLIŞ YÖNLENDİRMEYE YÖNELİK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR'Kocaeli Valiliği tarafından olay ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kocaeli'de hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına "değişik içerikli" mesajların geldiği bilgisi üzerine ivedi olarak Kocaeli Valiliğimizin koordinesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kent Kart Firması yetkililerinden oluşan kriz masası kurulmuştur.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 22:08 Güncelleme: 30.08.2024 - 22:08
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        Kocaeli'de otobüslerde 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' mesajı panik yarattı (3)
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        'HALKIYANLIŞ YÖNLENDİRMEYE YÖNELİK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR'

        Kocaeli Valiliği tarafından olay ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kocaeli’de hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına "değişik içerikli" mesajların geldiği bilgisi üzerine ivedi olarak Kocaeli Valiliğimizin koordinesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kent Kart Firması yetkililerinden oluşan kriz masası kurulmuştur. Mesajların gerçeği yansıtmadığı, halkı yanlış yönlendirmeye yönelik olduğu değerlendirilmekle birlikte, konu ile ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir." 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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