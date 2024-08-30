Tek katlı ev alev alev yandı

Yangın, saat 21.00 sıralarında Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1954’üncü sokakta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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