Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde kaza: 7 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 35 GD 0142, 26 NY 939, 34 GJA 102 ve AIC ES 511 Almanya plakalı otomobiller sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.