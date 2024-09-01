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        Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde kaza: 7 yaralı

        KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:36 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:40
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        Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde kaza: 7 yaralı
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        KOCAELİ'de TEM Otoyolu’nda 4 otomobilin karıştığı kazada 2’si çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 35 GD 0142, 26 NY 939, 34 GJA 102 ve AIC ES 511 Almanya plakalı otomobiller sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle 3 şeritli otoyolun tek şeridi trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve ekiplerin temizlik çalışmaları sonrası trafik tekrar normale döndü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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