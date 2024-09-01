Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Sahibi oldukları halk otobüsünün şoförüyle tartışan yolcuyu öldürdü

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Bedirhan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:54 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahibi oldukları halk otobüsünün şoförüyle tartışan yolcuyu öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde Bedirhan K., sahibi oldukları özel halk otobüsünün şoförü ile tartışan yolcu Erdal Kara’yı gittikleri evinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

        Olay, 30 Ağustos günü Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi’nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde özel halk otobüsüne binen Erdal Kara ile aracın şoförü Emirhan S. arasında tartışma çıktı. Dİğer yolcular araya girerek tarafları ayırdı. Olayı haber alan otobüsün sahibi Nizam K. ve oğlu Bedirhan K., akşam saatlerinde Erdal Kara’nın evine gitti. Burada yaşanan tartışmada Bedirhan K., yanındaki pompalı tüfekle Kara’ya 4 el ateş etti. Yaralanan Erdal Kara, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli Bedirhan K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bedirhan K., dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdal Kara’nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından dün Kartepe ilçesindeki Karadere Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kestanelik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi
        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
        Kocaeli'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
        Kocaeli'de 2 gün önce denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
        Kocaeli'de 2 gün önce denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
        Kocaeli'de ters yönde bulunan düğün konvoyundaki 28 araca cezai işlem
        Kocaeli'de ters yönde bulunan düğün konvoyundaki 28 araca cezai işlem
        Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde kaza: 7 yaralı
        Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde kaza: 7 yaralı
        Kocaeli'de su altında kurulacak arkeoparkta meraklıları tarihin derinlikler...
        Kocaeli'de su altında kurulacak arkeoparkta meraklıları tarihin derinlikler...