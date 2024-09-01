Sahibi oldukları halk otobüsünün şoförüyle tartışan yolcuyu öldürdü

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde Bedirhan K., sahibi oldukları özel halk otobüsünün şoförü ile tartışan yolcu Erdal Kara’yı gittikleri evinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, 30 Ağustos günü Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi’nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde özel halk otobüsüne binen Erdal Kara ile aracın şoförü Emirhan S. arasında tartışma çıktı. Dİğer yolcular araya girerek tarafları ayırdı. Olayı haber alan otobüsün sahibi Nizam K. ve oğlu Bedirhan K., akşam saatlerinde Erdal Kara’nın evine gitti. Burada yaşanan tartışmada Bedirhan K., yanındaki pompalı tüfekle Kara’ya 4 el ateş etti. Yaralanan Erdal Kara, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.