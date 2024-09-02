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        Denizde kaybolan Mehmet'in cansız bedenine ulaşıldı

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde girdiği denizde kaybolan lise öğrencisi Mehmet Selim Yaman'ın (17), 3'üncü günde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:26 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:30
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        Denizde kaybolan Mehmet'in cansız bedenine ulaşıldı
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        KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde girdiği denizde kaybolan lise öğrencisi Mehmet Selim Yaman’ın (17), 3’üncü günde cansız bedeni bulundu.

        Olay, 30 Ağustos günü ilçenin Kerpe Plajı’nda meydana geldi. Körfez Fen Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Selim Yaman, serinlemek için girdiği denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlatıldı. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri denizden, karadan ve havadan çalışma gerçekleştirdi. Dün, arama çalışmalarının 3’üncü gününde, Yaman’ın cesedi bulundu.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Kandıra Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Mehmet Selim Yaman’ın cenazesi, dün ailesine teslim edildi. 2 kardeş olan Yaman, aynı gün ailesinin yaşadığı Kartepe ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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