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        Yeni aldığı tabancayı gösterirken ağabeyini vurdu

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Hakan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:04 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:10
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        Yeni aldığı tabancayı gösterirken ağabeyini vurdu
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Hakan M. (35), yeni aldığı tabancasını gösterirken kazara ağabeyi Abdullah M.'yi (38) kalçasından vurarak yaraladı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Körfez ilçesi Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan M., otomobilde ağabeyi Abdullah M.'ye yeni aldığı tabancasını göstermek istedi. Bu sırada tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi Abdullah M.'nin kalçasına isabet etti. Hakan M., durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verip, otomobili hastaneye doğru sürdü. Yolda ambulansa alınan Abdullah M., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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