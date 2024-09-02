TEM'de zincirleme kaza; 4 yaralı (2)

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu'nda kapanan yolun İstanbul yönü, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Devrilen tankerin kaldırılması için ise çalışmalar sürüyor.

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