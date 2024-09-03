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        Kavgayı ayırmak istediler; çıkan tartışmada 4 kişi yaralandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yolda kavga eden grup ile onları ayırmak için müdahale edenler arasında çıkan tartışmada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:05
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        Kavgayı ayırmak istediler; çıkan tartışmada 4 kişi yaralandı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yolda kavga eden grup ile onları ayırmak için müdahale edenler arasında çıkan tartışmada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı. 1 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran 34 GDM 284 plakalı minibüsteki M.D. ile E.C., iddiaya göre kavşakta kavga eden bir grup genci ayırmak için araçtan indi. Bunun üzerine birbirleri ile kavga eden S.Y., B.Y. ve B.C. ile araçtan inen M.D. ve E.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile S.Y., B.Y., B.C. ve E.C. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. M.D. gözaltına alınırken, yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralılara tedavileri sonrası işlem yapılacağı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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