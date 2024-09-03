Otobüslere 'Canlı bomba var' mesajı gönderen 2 kişi yakalandı

KOCAELİ'de, belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüslerindeki bilgilendirme ekranlarına 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' mesajı göndererek paniğe neden olan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden A.D. tutuklandı, M.K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına 30 Ağustos'ta saat 16.20'de 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' yazılı mesajlar iletildi. Mesajı gören otobüs şoförleri araçları durdurup yolcuları indirirken, mesaj üzerine polis ekipleri harekete geçti. Geniş çaplı yapılan araştırmada olayın sahte ihbar olduğu değerlendirilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.