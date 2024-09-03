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        Otobüslere 'Canlı bomba var' mesajı gönderen 2 kişi yakalandı

        KOCAELİ'de, belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüslerindeki bilgilendirme ekranlarına 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' mesajı göndererek paniğe neden olan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 18:22 Güncelleme: 03.09.2024 - 18:25
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        Otobüslere 'Canlı bomba var' mesajı gönderen 2 kişi yakalandı
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        KOCAELİ'de, belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüslerindeki bilgilendirme ekranlarına 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' mesajı göndererek paniğe neden olan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden A.D. tutuklandı, M.K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kentte hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına 30 Ağustos'ta saat 16.20'de 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' yazılı mesajlar iletildi. Mesajı gören otobüs şoförleri araçları durdurup yolcuları indirirken, mesaj üzerine polis ekipleri harekete geçti. Geniş çaplı yapılan araştırmada olayın sahte ihbar olduğu değerlendirilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Olayın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili firma yetkililerinden oluşan kriz masası kuruldu. Siber saldırı ihtimali üzerinde duran ekipler konuyu araştırmaya başladı. Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.K.Ş. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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