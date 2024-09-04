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        Eski eşini öldürüp, kendisi de oğluyla arbedede yaralanan şüpheli tedavisi sonrası tutuklandı

        KOCAELİ'de, eski eşi Sözen Tutci'yi (55) öldüren, bu sırada evde olan oğlu V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:45
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        Eski eşini öldürüp, kendisi de oğluyla arbedede yaralanan şüpheli tedavisi sonrası tutuklandı
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        KOCAELİ'de, eski eşi Sözen Tutci'yi (55) öldüren, bu sırada evde olan oğlu V.Y. (32) ile yaşanan arbedede kendisi de tabancayla yaralanan Mustafa Yılmaz, tedavisinin ardından tutuklandı.

        Olay, 27 Temmuz akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Yılmaz, kendisine kapıyı açan oğlu V.Y.'yi tabancayla bacağından yaraladıktan sonra balkonda oturan eski eşi Sözen Tutci'ye kurşun yağdırdı. Tutci, olay yerinde hayatını kaybederken, annesini korumak isteyen V.Y., babası Mustafa Yılmaz arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Mustafa Yılmaz, tabancayla başından ve göğsünden vurulup, yaralandı. Yaralı olan V.Y. ve Mustafa Yılmaz, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olaydan bir sonraki gün tedavisi tamamlanan V.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi Mustafa Yılmaz’ın tedavisi ise geçen hafta tamamlandı. Taburcu olduktan sonra polis tarafından gözaltına alınan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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