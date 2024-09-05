Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Binanın bodrum katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        KOCAELİ'de, 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:53 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binanın bodrum katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’de, 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Körfez ilçesi Hereke Kışladüzü Mahallesi Karaali Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Dumanların arasında kalan 3 kişiyi, itfaiye ekipleri kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlıkçılar, 3 kişiye olay yerinde müdahale etti.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de motosiklet devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de motosiklet devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de dalgıçlar, zıpkınla 320 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos avladı
        Kocaeli'de dalgıçlar, zıpkınla 320 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos avladı
        Avladıkları 320 kiloluk mavi yüzgeçli orkinosu 3 gün sonra buldular
        Avladıkları 320 kiloluk mavi yüzgeçli orkinosu 3 gün sonra buldular
        Motosiklet kazasında ölen Kadir, toprağa verildi
        Motosiklet kazasında ölen Kadir, toprağa verildi
        Kaldırımda yürürken taksiden açılan ateşle bacağından vuruldu
        Kaldırımda yürürken taksiden açılan ateşle bacağından vuruldu