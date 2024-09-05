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        Borç- alacak meselesinde tabancayla bacağından vurdu

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde borç- alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 21:27 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:30
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        Borç- alacak meselesinde tabancayla bacağından vurdu
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde borç- alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada M.U.'nun tabancayla vurduğu A.B., bacağından yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Alikahya Fatih Mahallesi Seymen Caddesi'nde bir optik dükkanının önünde meydana geldi. Optik dükkanı sahibi olan A.B. ile M.U. arasında borç- alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma üzerine M.U. yanında bulunan tabancayı ateşledi. Mermilerden biri A.B.'nin bacağına isabet etti. A.B., yaralanırken, M.U. silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı. A.B., olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. M.U. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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