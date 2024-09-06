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        Kanser hastası eşini öldürüp, intihar etti

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde emekli astsubay Erdoğan Canbazoğlu (71), kanser hastası eşi Dursine Canbazoğlu'nu (67) tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:15
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        Kanser hastası eşini öldürüp, intihar etti
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde emekli astsubay Erdoğan Canbazoğlu (71), kanser hastası eşi Dursine Canbazoğlu’nu (67) tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        Olay, sabaha karşı Gölcük ilçesi Değirmendere Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. Emekli astsubay Erdoğan Canbazoğlu, evde henüz bilinmeyen nedenle eşi Dursine Canbazoğlu’nu tabancayla başından vurdu. Canbazoğlu, daha sonra silahı kendi başına doğrultup ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasını karşın kurtarılamadı. Canbazoğlu çiftinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Erdoğan Canbazoğlu’nun eşi Dursine Canbazoğlu’nun kanser tedavisi gördüğü, 3 çocukları bulunduğu ve onlarla ayrı yaşadıkları öğrenildi.

        ‘YAPMA YAPMA DİYE 3 KEZ SESLENDİĞİNİ DUYDUM’

        Çiftin komşusu A.L., “Sabah erken saatte Dursine Hanım’ın ‘Yapma, yapma’ diye 3 kez seslendiğini duydum. Biz kapı kırıldı sandık, meğerse gelen ses silah sesiymiş. Polisler ve ambulanslar gelince olayın aslını öğrendik. Konduramadık olayı. Dursine Hanım kanser hastasıydı, 4 aydır tedavi görüyordu. 4 yerinden bağırsak düğümlenmesi olmuş, ondan ameliyat oldu. Zaten dün hastaneden geldi. İkisi de çok iyi komşulardı, temiz ailelerdi. Uzun süreden beri çok iyi komşuyduk” dedi.

        Olay yeri inceleme ekipleri bina ve daire içerisinde incelemelerde bulunurken, soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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