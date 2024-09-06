Kocaeli'de orman ve maki yangını 3 saatte söndürüldü

KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde orman ve maki yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 3 saatte kontrol altına alındı.

Saat 17.00 sıralarında Karamürsel ilçesi kırsal Tahtalı Mahallesi Bursa il sınırına yakın bir noktada orman ve maki yangını başladı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Yangına, Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait 8 araç, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 3 arazöz, 3 tanker, pikaplar ile toplam 47 personel tarafından müdahale edildi. Bursa’dan da 2 helikopter, 12 araç ve 32 personel söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın söndürme helikopteri, hava kararana kadar yangına müdahale etti. Havanın kararmasıyla yalnızca karadan müdahale yapıldı. Yangın, 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.