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        Kocaeli'de orman ve maki yangını 3 saatte söndürüldü

        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde orman ve maki yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 3 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 20:56 Güncelleme: 06.09.2024 - 21:00
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        Kocaeli'de orman ve maki yangını 3 saatte söndürüldü
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        KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde orman ve maki yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 3 saatte kontrol altına alındı. 

        Saat 17.00 sıralarında Karamürsel ilçesi kırsal Tahtalı Mahallesi Bursa il sınırına yakın bir noktada orman ve maki yangını başladı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Yangına, Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait 8 araç, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 3 arazöz, 3 tanker, pikaplar ile toplam 47 personel tarafından müdahale edildi. Bursa’dan da 2 helikopter, 12 araç ve 32 personel söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın söndürme helikopteri, hava kararana kadar yangına müdahale etti. Havanın kararmasıyla yalnızca karadan müdahale yapıldı. Yangın, 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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