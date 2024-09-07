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        Kafede silahlı kavga; kardeşi öldü, ağabeyi ağır yaralı

        KOCAELİ'de eski çalıştığı kafede işletme sahipleriyle çıkan silahlı kavgada vurulan Hasan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 01:31 Güncelleme: 07.09.2024 - 01:35
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        Kafede silahlı kavga; kardeşi öldü, ağabeyi ağır yaralı
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        KOCAELİ’de eski çalıştığı kafede işletme sahipleriyle çıkan silahlı kavgada vurulan Hasan A. hayatını kaybederken, ağabeyi Ahmet A. ağır yaralandı. Kafe işletmecisi 2 kişi gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi SEKAPARK mevkisinde bulunan bir kafede meydana geldi. Hasan A., ağabeyi Ahmet A. ile birlikte eski çalıştığı kafeye gitti. Burada işletme sahibi 2 kişi ile ağabey- kardeş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan A. ve Ahmet A. işletme sahiplerinden birinin tabancasından çıkan mermilerle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Hasan A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet A.’nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri işletme sahibi 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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