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        Otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

        KOCAELİ'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah Yüzer (70) öldü, yanındaki Turgay Yüzer ve Firdes Yüzer yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 16:07 Güncelleme: 07.09.2024 - 16:10
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        Otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
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        KOCAELİ'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah Yüzer (70) öldü, yanındaki Turgay Yüzer ve Firdes Yüzer yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Tavşancıl mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Abdullah Yüzer idaresindeki 34 Z 0830 plakalı otomobil, yol ayrımında bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye gelen itfaiyeciler, sürücü ile araçtaki Turgay Yüzer ve Firdes Yüzer'i sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gebze'deki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Abdullah Yüzer, kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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