Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de, kafede silahlı kavgada ölen 2 kardeş toprağa verildi

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kafede işletme sahipleri ile çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren eski çalışan Hasan Akın (27) ve ağabeyi Ahmet Akın (30) toprağa verilirken, gözaltına alınan işletme sahiplerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 18:48 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de, kafede silahlı kavgada ölen 2 kardeş toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kafede işletme sahipleri ile çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren eski çalışan Hasan Akın (27) ve ağabeyi Ahmet Akın (30) toprağa verilirken, gözaltına alınan işletme sahiplerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

        Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi SEKAPARK mevkisinde bulunan bir kafede meydana geldi. Hasan Akın, ağabeyi Ahmet Akın ile birlikte önceden çalıştığı kafeye gitti. Burada işletme sahibi F.G. ve O.S. ile ağabey- kardeş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan Akın ve Ahmet Akın işletme sahiplerinden birinin tabancasından çıkan mermilerle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Hasan Akın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Akın ise bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

        İki kardeşin cenazesi bugün öğle namazında İzmit ilçesinde bulunan Mehmet Ali Paşa Cami’de kılınan cenaze namazı sonrasında Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan işletme sahipleri F.G. ve O.S.’nin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı

        Benzer Haberler

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
        MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda...
        MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda...
        İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerindeki borçlarını kapatıyorlar
        İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerindeki borçlarını kapatıyorlar
        Kocaeli'de belediye otobüslerine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ya...
        Kocaeli'de belediye otobüslerine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ya...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kocaeli'de hastane açılış töreninde konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kocaeli'de hastane açılış töreninde konuştu:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz (2)