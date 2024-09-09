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        Şehit Uzman Çavuş Eroğlu için karşılama töreni

        TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrildiği kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun cenazesi askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:30
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        Şehit Uzman Çavuş Eroğlu için karşılama töreni
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        TUNCELİ’nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrildiği kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu’nun cenazesi askeri uçakla Kocaeli’ye getirildi. Törenle karşılanan şehidin cenazesi, buradan da kara yoluyla memleketi Zonguldak’a götürüldü. Şehidin eşi Gülcan Eroğlu, eşinin tabutunu koklayıp öptü.

        Tunceli’nin Ovacık ilçesinde dün zırhlı aracın devrildiği kazada şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu’nun cenazesi, Elazığ’da düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Askeri Havaalanı’na getirildi. Şehidin cenazesi, ailesi ve yakınları, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt tarafından karşılandı. Törende baba Ali Eroğlu ile kardeşleri ve şehidin 4 yıllık eşi Gülcan Eroğlu gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşi Gülcan Eroğlu, eşinin tabutunu koklayıp öptü. Yapılan törenin ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi olan Zonguldak'a gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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