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        Cipin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, cipin çarpıp altında sürüklediği bisikletli K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:25 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:30
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        Cipin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, cipin çarpıp altında sürüklediği bisikletli K.A. (13), ağır yaralandı. Cip sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AU 325 plakalı cip, bisikletiyle yolun karşısına geçen 8'inci sınıf öğrencisi K.A.'ya çarptı. K.A., cipin altında sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altından çıkarılan K.A., sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. K.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, cip sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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