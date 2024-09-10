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        Cipin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti (2)

        KURTARILAMADIKocaeli'ninKartepe ilçesinde cipin çarptığı Kaan Altuner, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:45 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:50
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        Cipin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti (2)
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        KURTARILAMADI

        Kocaeli'ninKartepe ilçesinde cipin çarptığı Kaan Altuner, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altuner’in cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bisikletin önünü kaldırarak giden Kaan Altuner'in karşıdan gelen ciple çarpışması sonucu aracın altında kaldığı görüldü. Görüntülerde başka bir sürücünün aracından inip cip sürücüsüne, 'Ne yapıyorsun, Allah senin belanı vermesin, dur' dediği anlar da yer aldı.

        Cip sürücüsünün emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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