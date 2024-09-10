Cipin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti (2)
KURTARILAMADIKocaeli'ninKartepe ilçesinde cipin çarptığı Kaan Altuner, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KURTARILAMADI
Kocaeli'ninKartepe ilçesinde cipin çarptığı Kaan Altuner, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altuner’in cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bisikletin önünü kaldırarak giden Kaan Altuner'in karşıdan gelen ciple çarpışması sonucu aracın altında kaldığı görüldü. Görüntülerde başka bir sürücünün aracından inip cip sürücüsüne, 'Ne yapıyorsun, Allah senin belanı vermesin, dur' dediği anlar da yer aldı.
Cip sürücüsünün emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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