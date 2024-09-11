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        Cipin çarptığı Kaan, son yolculuğuna oynadığı takımın formasıyla uğurlandı

        KOCAELİ'de, bisikletinin önünü kaldırıp giderken cipin çarpıp üstünden geçtiği Kaan Altunter (13), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:42 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:45
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        Cipin çarptığı Kaan, son yolculuğuna oynadığı takımın formasıyla uğurlandı
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        KOCAELİ'de, bisikletinin önünü kaldırıp giderken cipin çarpıp üstünden geçtiği Kaan Altunter (13), toprağa verildi. Uzunçiftlik Spor Kulübü'nün altyapısında futbol oynayan Altunter'in tabutuna, takımının forması konuldu.

        Kaza, dün öğle saatlerinde, Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 41 AU 325 plakalı cip, önünü kaldırdığı bisikletiyle karşıdan gelen 8'inci sınıf öğrencisi Kaan Altunter ile çarpıştı. Altunter'in üzerinden geçen cipin sürücüsü, bir süre ilerledikten sonra çevredekilerin bağırmasıyla durdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Altunter, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Altunter, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kaza anı da kameraya yansıdı.

        Kaan Altunter'in cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sürücü A.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Uzunçiftlik Spor Kulübü altyapısında futbol oynayan Kaan Altunter’in cenazesi, aynı ilçedeki Bahçelievler Camisi'ne getirildi. Cenazeye Altunter'in ailesi, okul ve futbol takımından arkadaşları ile öğretmenlerinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri ve sevenleri katıldı. İki kardeş olduğu öğrenilen Kaan Altunter'in tabutuna, takımının forması konuldu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Altunter, toprağa verildi. Altunter'in ölümüne neden olan cipin sürücüsü A.Ç.'nin ise bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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