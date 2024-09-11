Cipin çarptığı Kaan, son yolculuğuna oynadığı takımın formasıyla uğurlandı

KOCAELİ'de, bisikletinin önünü kaldırıp giderken cipin çarpıp üstünden geçtiği Kaan Altunter (13), toprağa verildi. Uzunçiftlik Spor Kulübü'nün altyapısında futbol oynayan Altunter'in tabutuna, takımının forması konuldu.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 41 AU 325 plakalı cip, önünü kaldırdığı bisikletiyle karşıdan gelen 8'inci sınıf öğrencisi Kaan Altunter ile çarpıştı. Altunter'in üzerinden geçen cipin sürücüsü, bir süre ilerledikten sonra çevredekilerin bağırmasıyla durdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Altunter, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Altunter, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kaza anı da kameraya yansıdı.