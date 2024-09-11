Cipin çarptığı Kaan, son yolculuğuna oynadığı takımın formasıyla uğurlandı (2)

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ADLİKONTROLLE SERBESTKazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.
ADLİKONTROLLE SERBEST
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.Ç., sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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