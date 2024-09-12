4 aylık bebek ve annesinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazada tutuklu sanık: Yanlışlıkla ters yöne girdim

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde ciple ters yöne girip otomobille çarpışarak 4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne 10 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü Salih Erdem E. (24), tutuklu yargılandığı davada, "Bölgeye yeni taşındığım için yolu iyi bilmiyordum. Yanlışlıkla ters yöne girdim" dedi. Kazada eşini ve bebeğini kaybeden diğer otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu Hüseyin Elsaid (37) ise “Araçta 3 eşim, 5 çocuğum ve 2 yeğenim vardı. Vefat eden eşim Fatma yaklaşık 2 aylık hamileydi. 4 aylık çocuğumuz da bu kazada hayatını kaybetti. Diğer eşim Naval ise kazadan dolayı düşük yaptı” dedi.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrularak refüje çarparken, otomobildeki 6’sı çocuk 11 kişiden bazıları yola savruldu, bazıları ise otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunan 4 aylık bebek Vetin Elsaid ve 2 aylık hamile olan Fatma Alzibid (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 5’i çocuk 10 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Salih Erdem E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salih Erdem E. hakkında Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Salih Erdem E. ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Müştekilerin şikayetçi olduğu tutuklu sanık Salih Erdem E., “Anneme ait arabayı alarak sahile gitmek istedim. O bölgeye yeni taşındığım için yolu iyi bilmiyordum. Yanlışlıkla ters yöne girdim, sonrasında da bir anda araç karşıdan geldi ve kaza meydana geldi. Girdiğim yolun ters olduğunu bilmiyordum. Karşıdan gelen araç da yoktu, fark edemedim” diyerek tahliyesini istedi.

‘ARAÇTA 3 EŞİM, 5 ÇOCUĞUM VE 2 YEĞENİM VARDI’

Tercüman eşliğinde ifadesi alınan, kazada eşini ve çocuğunu kaybeden Hüseyin Elsaid, “Aracı ben kullanıyordum. Ters yönden gelen aracı fark etmem üzerine sağ tarafa kaçmaya çalıştım ancak araç bize çarptı. Araçta 3 eşim, 5 çocuğum ve 2 yeğenim vardı. Toplamda 4 eşim var. Vefat eden eşim Fatma yaklaşık 2 aylık hamileydi. 4 aylık çocuğumuz da bu kazada hayatını kaybetti. Diğer eşim Naval ise düşük yaptı” dedi.

Hüseyin Elsaid’in eşlerinden Naval Cahvani, “Ben o gün sağ koltukta oturuyordum. Kaza bir anda meydana geldi, nasıl oldu anlamadım. Sanıktan şikayetçiyim. Kaza sebebiyle düşük yaptım, sonra yine hamile kaldım yine düşük yaptım” ifadelerini kullandı.