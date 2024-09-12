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        Kamyonet, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde D-100 Karayolunda kamyonetin arkadan çarptığı otomobilde bulunan sürücü Saci Kılıçaslan ve eşi Necla Kılıçaslan otomobilde sıkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:41 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:45
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        Kamyonet, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde D-100 Karayolunda kamyonetin arkadan çarptığı otomobilde bulunan sürücü Saci Kılıçaslan ve eşi Necla Kılıçaslan otomobilde sıkıştı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası araçtan çıkarılan yaralılardan Necla Kılıçaslan’ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        Kaza, akşam saatlerinde Gebze ilçesi D-100 kara yolu Muallimköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Yener Kara yönetimindeki 34 DY 0510 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan Saci Kılıçaslan idaresindeki 31 RAB 67 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Saci Kılıçaslan ve eşi Necla Kılıçaslan araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü ve eşi itfaiyenin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Satı Kılıçaslan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne eşi Necla Kılıçaslan ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Yener Kara jandarma tarafından gözaltına alındı. Necla Kılıçaslan’ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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