TEM Otoyolunda 3 TIR çarpıştı, İstanbul istikametinde 10 kilometrelik kuyruk oluştu (2)
TRAFİKAKIŞI NORMALE DÖNDÜTEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişi Korutepe Tüneli içerisinde 3 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı gece geç saatlerde normale döndü.
TRAFİKAKIŞI NORMALE DÖNDÜ
TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişi Korutepe Tüneli içerisinde 3 TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı gece geç saatlerde normale döndü.
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