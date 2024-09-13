Kamyonet, otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

NECLAKILIÇASLAN KURTARILAMADI

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolunda kamyonetin arkadan çarptığı otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Necla Kılıçaslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Necla Kılıçaslan'ın eşi Saci Kılıçaslan’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.