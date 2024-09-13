Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kamyonet, otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        NECLAKILIÇASLAN KURTARILAMADIKocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolunda kamyonetin arkadan çarptığı otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Necla Kılıçaslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 01:46 Güncelleme: 13.09.2024 - 01:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonet, otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        NECLAKILIÇASLAN KURTARILAMADI

        Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolunda kamyonetin arkadan çarptığı otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Necla Kılıçaslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Necla Kılıçaslan'ın eşi Saci Kılıçaslan’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran'ın babasının ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran'ın babasının ifadesi ortaya çıktı
        Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı
        Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı
        Fatih'te 3 katlı bina çöktü
        Fatih'te 3 katlı bina çöktü
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        'Ukrayna'ya izin verilmesi, Batı'nın savaşa katılması demek'
        'Ukrayna'ya izin verilmesi, Batı'nın savaşa katılması demek'
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        ABD'den BMGK reformu
        ABD'den BMGK reformu
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Ziyech derbide yok!
        Ziyech derbide yok!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Daum'a son görev
        Daum'a son görev
        Eygi'nin babası konuştu
        Eygi'nin babası konuştu
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!

        Benzer Haberler

        TEM Otoyolunda 3 TIR çarpıştı, İstanbul istikametinde 10 kilometrelik kuyru...
        TEM Otoyolunda 3 TIR çarpıştı, İstanbul istikametinde 10 kilometrelik kuyru...
        Kocaeli'de polis 'Dur' ihtarına uymayan motosikletliye ateş açtı: 1 ölü
        Kocaeli'de polis 'Dur' ihtarına uymayan motosikletliye ateş açtı: 1 ölü
        TEM Otoyolunda 3 TIR çarpıştı, İstanbul istikametinde 10 kilometrelik kuyru...
        TEM Otoyolunda 3 TIR çarpıştı, İstanbul istikametinde 10 kilometrelik kuyru...
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik k...
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik k...
        Kamyonet, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
        Kamyonet, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
        4 aylık bebek ve annesinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazada tutuklu san...
        4 aylık bebek ve annesinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazada tutuklu san...