Kamyonet, otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
NECLAKILIÇASLAN KURTARILAMADIKocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolunda kamyonetin arkadan çarptığı otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Necla Kılıçaslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
NECLAKILIÇASLAN KURTARILAMADI
Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolunda kamyonetin arkadan çarptığı otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Necla Kılıçaslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Necla Kılıçaslan'ın eşi Saci Kılıçaslan’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.