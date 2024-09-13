Müzikholde silahlı, bıçaklı kavga; işletme müdürü öldü, 4 yaralı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde müzikholde çıkan tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada eğlence mekanın işletme müdürü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir müzikholde meydana geldi. Müzikholde alkol alan 7-8 kişilik grup, henüz belirlenemeyen sebeple işletme müdürü Kamuran Ç. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede ve silah sesleri nedeniyle müşteriler ve panik ve korku içerisinde kaçıştı. Silahlı kavgada Kamuran Ç., Uğur S., Sinan Ç., Cem Ü. ile Bülent Y., kurşunların isabet etmesi ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Kamuran Ç. Gebze’deki özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan tabancayla göğsünden vurulan Kamuran Ç., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Silahlı kavgayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi İstanbul Pendik’te yakaladı. Konuyla ilgili müzikhol çalışanları ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis çok yönlü soruşturma başlattı.