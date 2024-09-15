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        Önce husumetlisine, ardından babasının minibüsüne ateş açtı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Samet Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 16:43 Güncelleme: 15.09.2024 - 16:45
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        Önce husumetlisine, ardından babasının minibüsüne ateş açtı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde Samet Ş., sokakta gördüğü husumetlisi Yasin G.’ye, ardından da onun babasına ait minibüse ateş açtı. Yasin G. saldırıdan yara almadan kurtulurken, Samet Ş. polis tarafından yakalandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıl önce Yasin G. tarafından darbedilen Samet Ş. (28), başka bir suçtan cezaevine girdikten sonra geçen günlerde tahliye oldu. Samet Ş., husumetlisi Yasin G.’yi sokakta görünce peşinden koşarak yanındaki tabancayla ateş açıp kaçtı. Yasin G., olaydan yara almadan kurtuldu.

        Samet Ş. bu kez, Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde Yasin G.’nin babasının iş yerine gitti. Burada iş yerinin önündeki minibüse 6 el ateş açıp kaçtı. Saldırgan polisin takibi sonrası 2 olayda da kullandığı tabancayla yakalanarak, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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