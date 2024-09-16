Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Müzikholde 1 kişinin öldüğü silahlı, bıçaklı kavganın failleri yakalandı: 8 tutuklu

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde müzikholde çıkan ve eğlence mekanın işletme müdürünün hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı olayın faili oldukları şüphesiyle yakalanan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 23:40 Güncelleme: 16.09.2024 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müzikholde 1 kişinin öldüğü silahlı, bıçaklı kavganın failleri yakalandı: 8 tutuklu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde müzikholde çıkan ve eğlence mekanın işletme müdürünün hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı olayın faili oldukları şüphesiyle yakalanan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

        Olay, 13 Eylül günü saat 02.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir müzikholde meydana geldi. Müzikholde alkol alan 7-8 kişilik grup, henüz belirlenemeyen sebeple işletme müdürü Kamuran Ç. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda Kamuran Ç., Uğur S., Sinan Ç., Cem Ü. ve Bülent Y., yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan tabancayla göğsünden vurulan Kamuran Ç., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmalarda olayın failleri oldukları değerlendirilen O.M., S.Ç., S.Ç., C.Ü., T.Ç., S.Ç., B.Y., C.K., S.Ö., İ.K. ve A.E.K.. isimli 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç., T.Ç. ve S.Ç isimli şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest kalırken, C.K., O.M., C.Ü., B.Y., S.Ç., S.Ö., A.E.Ç. ve İ.K isimli 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Babasını öldürüp bidona koymuş!
        Babasını öldürüp bidona koymuş!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
        'Türkiye bizim dostumuz'
        'Türkiye bizim dostumuz'
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de seyir halindeki geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon yandı
        Kocaeli'de seyir halindeki geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon yandı
        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de haber alınamayan kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu
        Kocaeli'de haber alınamayan kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde yapıldı
        2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde yapıldı
        Kocaelispor-Manisa FK maçının ardından
        Kocaelispor-Manisa FK maçının ardından