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        625 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 2 şüphelinin toplamda 104 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde geçen temmuz ayında bir evden 625 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 23:19 Güncelleme: 17.09.2024 - 23:25
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        625 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 2 şüphelinin toplamda 104 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
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        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde geçen temmuz ayında bir evden 625 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin toplamda 104 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Çayırova ilçesinde geçtiğimiz 23 Temmuz’da bir evden toplamda 625 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen S.Y. ve N.Y.’yi bugün yaptıkları operasyon ile Kocaeli’de yakaladı. S.Y.’nin 40, N.Y.’nin ise 64 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin kucağında bebekle adliyeye sevk edilmesi dikkat çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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