Evine 100 metre kala otomobilin çarptığı yaya öldü: kaza kamerada

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kamber'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamber’in cenazesi, inceleme sonrası morga götürüldü. Polis, Yavuz M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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