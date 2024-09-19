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        10 kızıl geyik doğaya salındı

        KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen 10 kızıl geyik, bugün Kartepe Kuzuyayla Milli Parkı'nda doğaya salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:09 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:15
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        10 kızıl geyik doğaya salındı
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        KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda yetiştirilen 10 kızıl geyik, bugün Kartepe Kuzuyayla Milli Parkı’nda doğaya salındı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ile yürütülen bölgedeki doğal yaşamı koruma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda yetiştirilen 8 dişi, 2 erkek olmak üzere 10 kızıl geyik bugün doğaya salındı. Kartepe’nin eteğindeki Kuzuyayla Milli Parkı’nda düzenlenen programa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve çok sayıda davetli katıldı. Doğaya salınan geyiklerin, GPS tasması ve fotokapan ile takip edilerek doğaya adaptasyon süreçlerinin izleneceği öğrenildi.

        ‘SAMANLI DAĞLARI KIZIL GEYİKLER İÇİN SAĞLIKLI BİR EKOSİSTEM’

        Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “2018 yılında Ormanya’da yetiştirmeye başladığımız kızıl geyikleri ürettikten sonra, bugün 8 dişi, 2 erkek olmak üzere 10 tane geyiğin bu bölgede doğaya salımını gerçekleştireceğiz. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte Büyükşehir Belediyemiz bu çalışmayı 2018 yılından beri devam ettirdi. Önce yavrular yetiştirildi. Onlar, veterinerler tarafından dikkatle büyütüldüler. Samanlı Dağları kızıl geyikler için sağlıklı bir ekosistem. Onların doğal yaşam alanı. Bu alana onları bırakacağız ve önümüzdeki 3 yıl boyunca da toplamda 40 tane kızıl geyik bu alana bırakılmış olacak. Hem onların burada popülasyonu artacak hem de bölgenin ekosistemine katkıları olacak. Bu durumun fotosafari gibi etkinliklerle bölgenin turizmine de katkısının olmasını bekliyoruz” dedi.

        ‘YABAN HAYATI ÜRETİM MERKEZLERİ OLUŞTURUYORUZ’

        Yaban hayatını korumak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz Türkiye’deki yaban hayatını, biyoçeşitliliği ve korunması gereken alanları tespit ederek gelecek nesillere aktarılması için faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda yaban hayatını ve biyoçeşitliliği korumak için yaban hayatı üretim merkezleri oluşturuyoruz. Yaklaşık 24 tane üretim merkezimizde alabalık, kuş türleri ve memeli hayvanları üreterek doğaya salıyoruz. Bu kapsamda doğaya son 20 yılda yaklaşık 45 milyon civarında alabalık salındı. 1,5 milyon civarında kuş salındı. Bugün salımını gerçekleştireceğimiz kızıl geyik, ala geyik, ceylan gibi yaban hayvanı türlerini de aynı şekilde üreterek doğaya salıyoruz. Bunun yanında yaralı bulunan, bitkin bulunan hayvanlarımızı da rehabilitasyon merkezlerimizde tedavi ederek doğaya geri bırakıyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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