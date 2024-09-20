Savcı, kuzenini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde geçen yıl ocak ayında sağlık teknisyeni kuzeni Hürrem Doğan’ı (31) tabancayla vurarak öldüren sağlık personeli İrfan Özbay’ın (52) yargılandığı davada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, sanık için ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Olay, 9 Ocak 2023'te İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’ndaki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde görevli sağlık teknisyeni Hürrem Doğan, oturduğu binadan çıkıp, otomobiline yaklaştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan mermilerden 10’u, Doğan'ın vücuduna isabet etti. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Doğan, hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin Hürrem Doğan’ın kuzeni, sağlık personeli İrfan Özbay olduğunu tespit etti. Olayın ardından Özbay gözaltına alındı. Hürrem Doğan'ın ev adresinin yazılı olduğu kağıt evinde bulunan Özbay, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Tasarlayarak kasten ateşli silahla öldürme’ suçundan tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4’üncü duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanık İrfan Özbay, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Özbay, pişman olduğunu söyledi. Savcı mütalaasında sanığın ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı süre istemesi nedeniyle ertelendi.