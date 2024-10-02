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        İnşaatta platformdan düşen 2 işçi yaralandı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir fabrika inşaatında çalışan 2 işçi, 4 metre yüksekliğindeki platformdan düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:45
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        İnşaatta platformdan düşen 2 işçi yaralandı
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir fabrika inşaatında çalışan 2 işçi, 4 metre yüksekliğindeki platformdan düşerek yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatta demir işi yapan işçiler Yalçın S. ve İrfan P. yaklaşık 4 metre yükseklikteki platformda çalışırken dengelerini kaybederek düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. 2 işçi, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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