İnşaatta platformdan düşen 2 işçi yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatta demir işi yapan işçiler Yalçın S. ve İrfan P. yaklaşık 4 metre yükseklikteki platformda çalışırken dengelerini kaybederek düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. 2 işçi, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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