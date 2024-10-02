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        5 katlı binada yangın; 8 kişi dumandan etkilendi

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü; 8 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:10
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        5 katlı binada yangın; 8 kişi dumandan etkilendi
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü; 8 kişi dumandan etkilendi.

        Çayırova Mahallesi 5211. Sokak'taki 5 katlı binanın zemin katında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina dumanla dolarken, ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, bir yandan da merdivenli araçla binada yaşayan ve dumandan etkilenen Mehmet K., Seyran K., Şeyma Nur K., Mediye K., Sercan E., Agah E., Gülten E. ve Emine A.'yı tahliye etti. Dumandan etkilenen 8 kişiden 3'üne olay yerinde ayakta müdahale edilirken, 5'i tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

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