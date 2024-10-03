Çalıştığı inşaatta 14 metre yükseklikten düşüp öldü
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir lojistik deposunun inşaatında çatı ustası olarak çalışan Mustafa Gülenyüzlü (41), 14 metre yükseklikten düşüp, hayatını kaybetti.
KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde bir lojistik deposunun inşaatında çatı ustası olarak çalışan Mustafa Gülenyüzlü (41), 14 metre yükseklikten düşüp, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir lojistik deposunda çatı ustası olarak çalışan Mustafa Gülenyüzlü, 14 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Gülenyüzlü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Gülenyüzlü’nün cenazesi otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri inşaatta inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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