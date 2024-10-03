Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Çalıştığı inşaatta 14 metre yükseklikten düşüp öldü

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir lojistik deposunun inşaatında çatı ustası olarak çalışan Mustafa Gülenyüzlü (41), 14 metre yükseklikten düşüp, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:22 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalıştığı inşaatta 14 metre yükseklikten düşüp öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde bir lojistik deposunun inşaatında çatı ustası olarak çalışan Mustafa Gülenyüzlü (41), 14 metre yükseklikten düşüp, hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir lojistik deposunda çatı ustası olarak çalışan Mustafa Gülenyüzlü, 14 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Gülenyüzlü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Gülenyüzlü’nün cenazesi otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri inşaatta inceleme yaptı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Körfezin kokusu sağlık sorunu!
        Körfezin kokusu sağlık sorunu!
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de depo çatısından düşen işçi öldü
        Kocaeli'de depo çatısından düşen işçi öldü
        Kocaeli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davada mütalaa
        Kocaeli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davada mütalaa
        Kocaeli'de binek atların bakımına "kuaför" dokunuşu
        Kocaeli'de binek atların bakımına "kuaför" dokunuşu
        Tütüncü cinayetinde o dönem 17 yaşında olan sanığa 15 yıla kadar hapis tale...
        Tütüncü cinayetinde o dönem 17 yaşında olan sanığa 15 yıla kadar hapis tale...
        Şeker kamışından pekmez yapma geleneğini yaşatmak için 15 yıldır mesaide
        Şeker kamışından pekmez yapma geleneğini yaşatmak için 15 yıldır mesaide
        Teknelerinin motorları çalınan balıkçılar hırsızların bulunmasını bekliyor
        Teknelerinin motorları çalınan balıkçılar hırsızların bulunmasını bekliyor