Tereyağına emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi; 1 tutuklama
KOCAELİ'nin 4 ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, tereyağına emdirilmiş 400 gram skunkun da bulunduğu değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
KOCAELİ’nin 4 ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, tereyağına emdirilmiş 400 gram skunkun da bulunduğu değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında, 26 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İzmit, Başiskele, Gebze ve Kartepe ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 659 gram kubar esrar, 228 gram sentetik kannabinoid, 400 gram tereyağına emdirilmiş skunk ile 354 gram skunk, 7 gram metamfetamin ve 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Toplam 10 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişi ifadelerinin ardından, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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