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        Tereyağına emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi; 1 tutuklama

        KOCAELİ'nin 4 ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, tereyağına emdirilmiş 400 gram skunkun da bulunduğu değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:25
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        Tereyağına emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi; 1 tutuklama
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        KOCAELİ’nin 4 ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, tereyağına emdirilmiş 400 gram skunkun da bulunduğu değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında, 26 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İzmit, Başiskele, Gebze ve Kartepe ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 659 gram kubar esrar, 228 gram sentetik kannabinoid, 400 gram tereyağına emdirilmiş skunk ile 354 gram skunk, 7 gram metamfetamin ve 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Toplam 10 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişi ifadelerinin ardından, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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