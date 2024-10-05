Barajda sular çekildi, eski köprü ortaya çıktı

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 28'e düştü. Su takviyesine rağmen düşüş sürerken, barajın yapılması ile sular altında kalan köprülerden biri gün yüzüne çıktı.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, yüzde 28 doluluk ile 14 milyon 580 bin metreküp su kaldı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajın su seviyesinde, yağışların azlığı ve sıcak hava nedeniyle hızlı düşüş yaşanıyor.

SAPANCA GÖLÜ'NDEN TAKVİYE

Sapanca Gölü'nden yapılan su takviyesine rağmen düşüş sürerken, azalan su seviyesiyle köyleri birbirine bağlayan, barajın yapılmasıyla sular altında kalan köprülerden biri ile su kemeri kalıntısı gün yüzüne çıktı. Suyun çekildiği alanlarda toprakta çatlaklar oluştuğu görülürken, köprünün olduğu kısımda da su seviyesinin azlığı dikkat çekti.

'YAĞIŞ OLURSA HERHANGİ BİR SIKINTI OLMAZ'

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Sapanca Gölü'nden su alımına devam edildiğini açıklayarak, "Barajdaki durum normal seviyede. Bu ay ya da önümüzdeki ay yağış olursa, içme suyu konusunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Şu anki durum geçen sene hariç önceki yıllara oranla aynı seviyede, normal seyrediyor” dedi.