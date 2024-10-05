Eğlence mekanını kurşunlayan 8 şüpheli yakalandı; 4 tutuklama

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişinin yaralanmasına neden olan 8 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlardan 2'sinin firari hükümlü oldukları 1'inin de 89 ayrı suçtan arandığı belirtildi.

Olay, 3 Ekim gecesi 02.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından eğlence mekanına tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Silahlı saldırı sırasında mekanda çalışan D.G., M.G., T.K. ve M.B. yaralandı. Yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.