Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Eğlence mekanını kurşunlayan 8 şüpheli yakalandı; 4 tutuklama

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişinin yaralanmasına neden olan 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 21:04 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğlence mekanını kurşunlayan 8 şüpheli yakalandı; 4 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişinin yaralanmasına neden olan 8 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlardan 2'sinin firari hükümlü oldukları 1'inin de 89 ayrı suçtan arandığı belirtildi.

        Olay, 3 Ekim gecesi 02.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından eğlence mekanına tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Silahlı saldırı sırasında mekanda çalışan D.G., M.G., T.K. ve M.B. yaralandı. Yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

        Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen Y.Ö., M.A., B.B., E.M., S.N.A., B.C., R.A. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.A.’nın 33 yıl, B.N.’nin 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. S.N.A ‘nın ise 89 farklı suçtan aranmasının bulunduğu belirlendi. 

        4 KİŞİ TUTUKLANDI 

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. E.M. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.C., R.A ve  H.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  B.B., M.A., S.N.A.  ve Y.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pompalı tüferle hastaneyi bastı
        Pompalı tüferle hastaneyi bastı
        İsrail resmen itiraf etti
        İsrail resmen itiraf etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına çizimlerle tepki gösterdiler
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına çizimlerle tepki gösterdiler
        14. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı
        14. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı
        Barajda sular çekildi, eski köprü ortaya çıktı
        Barajda sular çekildi, eski köprü ortaya çıktı
        Blokzincir güvenliğini derecelendiren yapay zeka destekli uygulama geliştir...
        Blokzincir güvenliğini derecelendiren yapay zeka destekli uygulama geliştir...
        D-100'de 2 otomobile çarpan TIR'ın şoförü kaçtı; baba- oğul yaralandı
        D-100'de 2 otomobile çarpan TIR'ın şoförü kaçtı; baba- oğul yaralandı
        14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Bir Yürüyüşün Öyküsü" gösterisi yapıldı
        14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Bir Yürüyüşün Öyküsü" gösterisi yapıldı