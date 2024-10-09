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        İşçilerin kaldığı pansiyonda yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde işçilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:52 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:55
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        İşçilerin kaldığı pansiyonda yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde işçilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Malta Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. İşçilerin kaldığı pansiyonda henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilendiği belirlenen 3 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı kaldırıldıkları Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        İtfaiye görevlileri müdahale sırasında dumandan etkilenen sahipli kediyi de kurtardı. Pansiyonda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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