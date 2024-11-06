TÜPRAŞ'taki patlamada yaralanan 12 kişi taburcu edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dün öğle saatlerinde TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nin PLT-33 kısmında yapılan kompresör bakım çalışması sırasında patlama meydana geldi. Patlama ve sonrasında çıkan yangında F.G., K.M., H.S., A.Ç., A.P., K.G., D.A., M.A., V.A., M.A., K.B. ve T.Ş. isimli çalışanlar yaralandı. Ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 12 yaralı, bugün tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.